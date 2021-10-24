اليوم السابع
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ضبط وإحضار متهمين بالاشتراك مع آخرين فى مشاجرة بحلوان

الأحد، 24 أكتوبر 2021 11:29 م
ضبط وإحضار متهمين بالاشتراك مع آخرين فى مشاجرة بحلوان كمين أمنى
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة حلوان، بضبط وإحضار شخصين بتهمة التعدى على ميكانيكى وإطلاق النار بسبب خلافات مالية بينهم.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 3 اشخاص لاعتدائهم علي ميكانيكي سيارات بسبب خلاف علي مبلغ 100 مقابل صيانة سيارة ملك أحد الجناه، وأطلقوا أعيرة نارية في الشارع مستخدمين فرد خرطوش، وتكثيف الجهود للقبض على 3 متهمين آخرين وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة النجدة، بلاغا بوجود مشاجرة بميدان النافورة بمنطقة المعصرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتبين حدوث مشادة كلامية بين ميكانيكي وبين صاحب سيارة كان يقوم الاول بعمل صيانة لها بسبب خلاف علي مبلغ 100 جنيه وتطور الأمر وقام الثاني بالاستعانة بـ 5 أشخاص من اقاربه وقاموا بالاعتداء بالضرب علي الميكانيكي وخلع ملابسه في الشارع واطلاق اعيرة نارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض علي 3 أشخاص وضبط بحوزتهم فرد خرطوش المستخدم في ارتكاب الواقعة وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.


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حلوان

المعصرة

اخبار الحوادث

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