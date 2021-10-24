اليوم السابع
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العثور على جثة مسن مجهول الهوية بوسط مدينة بلبيس

الأحد، 24 أكتوبر 2021 01:16 م
العثور على جثة مسن مجهول الهوية بوسط مدينة بلبيس جثه - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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تحفظت مشرحة مستشفى بلبيس العام بالشرقية، علي جثة مجهولة الهوية، لمسن عثر عليها الأهالي صباح اليوم، تحت تصرف النيابة العامة.
 
تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز بلبيس، بورد بلاغ بالعثور على جثة لمسن يترتدي جلبابا ممزقا، و بدون أي أوراق شخصية تحدد هويته، بوسط المدينة.
 
وقامت الاجهزة الأمنية بمعاينة مكان الجثة، و استدعاء سيارة الإسعاف لنقلها إلى مشرحة المستشفى العام.
 
وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لبيان اسباب الوفاة ، طلب تحريات المباحث لتحديد هوية المجني عليها.

الشرقية

العثور على جثة

اخبار الشرقية

بلبيس

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