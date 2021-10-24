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بتسجيل حالتين فقط هذا العام..

الصحة العالمية: معدل الإصابة بـ"شلل الأطفال" وصل لأدنى مستوياته فى التاريخ

الأحد، 24 أكتوبر 2021 12:08 م
الصحة العالمية: معدل الإصابة بـ"شلل الأطفال" وصل لأدنى مستوياته فى التاريخ تيدروس أدهانوم
ريهام عبد الله

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أكد الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، أن معدل الإصابات بفيروس شلل الأطفال، وصل إلى أدنى مستوياته فى التاريخ، مشيرًا إلى أن هذا العام تم الإبلاغ عن حالتى إصابة فقط فى باكستان وأفغانستان.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر، "وصل فيروس شلل الأطفال البرى إلى أدنى مستوياته في التاريخ، تم الإبلاغ عن حالتين فقط حتى الآن هذا العام في باكستان وأفغانستان، يوم سعيد لإنهاء شلل الأطفال".

مدير عام منظمة الصحة العالمية
تدوينه مدير عام منظمة الصحة العالمية

ومن جهتها، ذكرت منظمة الصحة العالمية - فى وقت سابق - أنه تم تطعيم 80 مليون طفل فى 6 بلدان إفريقية بلقاح شلل الأطفال الفموى الجديد؛ لتكون إفريقيا هى أول قارة فى العالم تطرح اللقاح بعد إجازته بشهور من قبل المنظمة، ضمن الاستخدام فى حالات الطوارئ.

وأشارت المنظمة فى تقرير، إلى أن نيجيريا أصبحت أول دولة فى العالم تستخدم اللقاح لمواجهة المرض الذى كان قد تفشى فى مارس من العام الجاري، حيث قامت بتلقيح 7 ملايين طفل فى ست ولايات.

وأوضحت أن دول بنين والكونغو وليبيريا والنيجر وسيراليون كانت قد أطلقت استخدام اللقاح هى الأخرى فى شهر سبتمبر الماضي، موضحة أن اللقاح الجديد يجلب مزايا كبيرة فى معالجة تفشى شلل الأطفال.

ولفتت المنظمة الدولية إلى أن شكلا معدلا من لقاح شلل الأطفال الفموى أحادى التكافؤ صُمم ليكون أكثر استقرارًا وراثيًا، كما حثت على سرعة تنفيذ عملية الموافقة الوطنية على استيراد ونشر اللقاح بمجرد الموافقة على استخدامه.


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