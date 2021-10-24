اليوم السابع
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الأحد، 24 أكتوبر 2021 02:40 م
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إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك ببنى سويف

الأحد، 24 أكتوبر 2021 02:18 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك ببنى سويف انقلاب توك توك
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 5 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب توك توك بطريق "أهناسيا - العواونة" بمحافظة بني سويف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 
تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب توك توك بطريق "أهناسيا - العواونة"، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، فوجه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.
 
انتقلت سيارتا إسعاف تابعتين لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم: محمد علي عطوه 63 سنة مصاباً باشتباه كسر بالذراعين، وأوعاد رجب عبده 50 سنة مصابة بجروح وكدمات، وأحمد محمد علي 3 سنوات مصاباً بجروح وكدمات، وبسملة محمد علي 4 سنوات مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد جابر محمد 30 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري، وجميعهم مقيمون بقرية سدمنت الجبل التابعة لمركز أهناسيا.
 
تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى أهناسيا المركزي، لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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