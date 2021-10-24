أمن الجيزة ينهى أسطورة شقيقين من أكبر تجار الهيروين فى أوسيم.. تفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

في واحدة من أقوى الضربات الأمنية لتجار المواد المخدرة بالجيزة، تمكن رجال المباحث بمركز شرطة أوسيم، من القبض على شقيقين وراء ترويج الهيروين المخدر بين المتعاطين، وضبط بحوزتهما كمية من الهيروين، وأسلحة نارية وذخيرة، قبل ترويجها بين عملائهما، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، والرائد وليد كمال معاون مباحث المركز، إلى اتجار شقيقين بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الهيروين، وترويجها بين عملائهما بدائرة المركز.

تم إخطار اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء عاصم أبو الخير، فكلفا رجال المباحث بسرعة ضبط المتهمين، وعقب الحصول على إذن من النيابة، وتقنين الإجراءات القانونية اللازمة للقبض عليهما، تمكن الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال بإشراف العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، من القبض عليهما، وبحوزتهما كمية خام من مخدر الهيروين، وتذاكر معدة للبيع، بالإضافة إلى بندقية وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالي، وهاتفين محمول.

وبمواجهة المتهمين اعترفا أمام العميد علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، والعقيد مروان مشرف مفتش مباحث مركز أوسيم، بحيازتهما المضبوطات للاتجار بها، والسلاحين والذخيرة بقصد الدفاع، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.