4 أسباب تجعلك تشرب القهوة السوداء لإنقاص الوزن.. تعرف عليها

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت أحد أولئك الذين يعملون حتى وقت متأخر من الليل أو من المحتمل أن تكون مستيقظًا حتى الفجر، فنحن على يقين من أن القهوة هي المنقذ النهائي لك، سواء كنت تحب قهوتك السوداء أو بالحليب أو مع أي خليط آخر، فهل تعلم أن القهوة يمكن أن تساعدك أيضًا على إنقاص الوزن؟ عندما تشرب القهوة بدون أي سكر ، يتضاعف التأثير وفقًا لبحث أجرته كلية هارفارد للصحة العامة، فإن شرب أربعة أكواب من القهوة يوميًا يمكن أن يقلل الدهون في الجسم بنحو 4٪، بحسب ما ذكره موقع " food.ndtv".

1- السعرات الحرارية في القهوة السوداء:

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) ، يحتوي كوب واحد من القهوة السوداء المنتظمة من الحبوب المطحونة على سعررين حراريين من ناحية أخرى ينخفض ​​عدد السعرات الحرارية في قهوتك إلى الصفر إذا كنت تستخدم حبوبًا منزوعة الكافيين.

2. القهوة السوداء تسهل فقدان الوزن:

تحتوي القهوة السوداء أيضًا على مادة تسمى حمض الكلوروجينيك ، والتي ثبت أنها تساعد في إنقاص الوزن، يؤخر وجود حمض الكلوروجينيك في القهوة السوداء إنتاج الجلوكوز في الجسم بعد العشاء علاوة على ذلك، يتم تقليل تكوين الخلايا الدهنية الجديدة، مما يؤدي إلى انخفاض السعرات الحرارية في الجسم، يعمل حمض الكلوروجينيك الموجود في القهوة كمضاد للأكسدة، فهو يساعد في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، ويساعد على إنقاص الوزن والحفاظ على مستويات السكر في الدم في الجسم.

3. القهوة السوداء تساعدك في السيطرة على الجوع المفاجئ:

من المعروف أن الكافيين، أحد مكونات القهوة، له تأثيرات متنوعة على أجسامنا، الكافيين منبه طبيعي يساعد الدماغ والجهاز العصبي المركزي على البقاء نشيطين ومركزين، كما أنه يساعد في تحسين مستويات الطاقة لدينا.

4. القدرة على حرق الدهون:

تساعد حبوب البن الخضراء على زيادة قدرة الجسم على حرق الدهون، يتسبب في إفراز الجسم للمزيد من إنزيمات حرق الدهون، كما أنه يعمل كمطهر طبيعي للكبد، إنه ينظف الكبد ويزيل الكوليسترول السيئ والدهون الزائدة ، مما يسمح لعملية التمثيل الغذائي لدينا بالعمل بكفاءة أكبر.