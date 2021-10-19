حقيقة أم خرافة؟.. قهوة الليمون تحرق الدهون وتساعد فى خفض الوزن

كتبت مروة هريدى

يبحث غالبية الناس عن إنقاص أوزانهم، ولكن لا أحد يريد أن يفعل ذلك بكفاءة وبشكل صحيح حتى لا يضر بصحته، فبدلاً من اتباع الطريقة الصحيحة لتناول الطعام وممارسة الرياضة، يبحث معظم الناس عن طرق مختصرة عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، والبحث عن حيل تعد بحرق الدهون وتحقيق نتيجة سريعة لفقدان المزيد من الكيلو جرامات فى وقت قصير، البعض منهم يعمل إلى حد ما، في حين أن البعض الآخر لا يحقق أى نتيجة، ولعل أحد الوصفات الحديثة لإنقاص الوزن هى قهوة الليمون، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

تم الترويج على مواقع التواصل الاجتماعى لتناول القهوة بالليمون من أجل تحقيق نتيجة فعالة لحرق الدهون وإنقاص الوزن بشكل أسرع، بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أيضًا أن هذا المشروب يعالج الصداع والإسهال.



قهوة

ما حقيقة فعالية مشروب القهوة والليمون فى إنقاص الوزن؟

القهوة والليمون مكونان شائعان الاستخدام، الاثنان مغذيان للغاية ولهما فوائد صحية مميزة، حتى فيما يتعلق بفقدان الوزن، يُعتقد أن كلًا من القهوة والليمون يحققان ذلك.

القهوة، وهي واحدة من أكثر المشروبات استهلاكًا على نطاق واسع، حيث تحتوي على مادة الكافيين التي يمكن أن تسرع عملية التمثيل الغذائي وتنشط الجهاز العصبي المركزي وتزيد من اليقظة وتحسن المزاج.

من ناحية أخرى، يعزز الليمون الشبع ويقلل من كمية السعرات الحرارية اليومية، كما يعتبر مصدرًا رائعًا لفيتامين C ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تمنع الضرر الذي تسببه الجذور الحرة.

صحيح أن كلاً من الليمون والقهوة صحيان، لكن لا يمكن لأي منهما مساعدتك على حرق الدهون، قد تؤدي إضافة الليمون إلى القهوة إلى تقليل الشهية وتسريع عملية الأيض، لكن حرق الدهون يبدو صعبًا بعض الشيء.

إن خسارة الدهون ليست مهمة سهلة، ويمكن تحقيقها فقط عن طريق شرب ماء الليمون، حيث يخضع الجسم للعديد من التغيرات عندما نفقد الوزن بكفاءة، مثل النوم الهادئ في الليل، وتقل احتمالية الإصابة بالأمراض، وتحسين المزاج، ويكون لديك لياقة بدنية أفضل.



مشروب قهوة الليمون

هل يمكن أن يساعد هذا المشروب في تقليل الصداع وتعزيز الهضم؟



يُعتقد أيضًا أن قهوة الليمون توفر الراحة من الصداع وتعزز الهضم أيضًا، ومع ذلك، هناك الكثير من الدراسات المتناقضة حول هذه الموضوع، تشير بعض الدراسات إلى أن الكافيين له تأثير مضيق للأوعية الدموية مما يخفف من الصداع، بينما يرى البعض الآخر أن تناول الكافيين الزائد يمكن أن يكون سببًا للصداع.

حتى في حالة الإسهال، لا توجد دراسة واضحة حول دور هذا المشروب فى تعزيز صحة الجهاز الهضمي، فعند المعاناة من الإسهال، يوصى بتناول الأطعمة الصلبة، ولكن شرب قهوة الليمون ليست فكرة جيدة.

بسبب نقص الأدلة، لا يمكن التحقق من الفوائد المزعومة لشرب قهوة الليمون، حيث يتطلب الأمر المزيد من البحث.