اليوم السابع
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السجن المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه فى الشرابية

السبت، 23 أكتوبر 2021 07:00 م
السجن المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه فى الشرابية محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 7 سنوات على عاطل، بتهمة سرقته عاملا بالإكراه تحت تهديد السلاح، فى الشرابية، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية بلاغا من أحد المواطنين، بتعرضه لسرقة بالإكراه من قبل عاطل، استوقفه عقب سيره فى أحد شوارع المنطقة، واعتدى عليه بسلاح أبيض كان بحوزته، وأصابه عدة إصابات بالغة، واستولى منه على مبلغ مالى، وهاتفه المحمول، وفرا هاربا.

وبجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة، وتتبع خط سير المتهم، تمكن ضباط مباحث الشرابية من ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه ارتكب عددا من الوقائع المماثلة.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم ، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتي قضت بسجنة 7 سنوات.


السجن المشدد

حبس عاطل

سرقه بالإكراه

قسم الشرابية

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