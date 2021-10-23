التحقيقات: منتحلو صفة الشرطة أحرزوا أسلحة ولاسلكيا لخداع ضحاياهم فى المطرية

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة، فى واقعة ضبط عناصر تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامى في انتحال صفة ضباط شرطة، أنهم يقومون بارتكاب جرئمهم بقصد سرقة المواطنين بالإكراه، لتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم شرطة المطرية مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وأنهم كانوا يستقلون سيارة أجرة "ميكروباص" لتنفيذ مخططهم فى الاستيلاء على متعلقات المواطنين، بعد أن يستوقفونهم أثتاء سيرهم في الشوارع الخالية من المارة، ثم يدعون أنهم رجال شرطة ويستولون على كافة متعلقاتهم الشخصية والمبالغ المالية التي بحوزتهم.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، بتلقيه بلاغا من سائق مركبة "توك توك"- مقيم بدائرة القسم بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه (5) أشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص" وادعوا بأنهم رجال شرطة، وقاموا بتفتيشه والاستيلاء منه على مبلغ مالي ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم حال استقلالهم إحدى السيارات قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وعثر بحوزتهم على (2 طبنجة صوت – عدد من الطلقات لذات العيار – جهاز اتصال لاسلكي"نموذج غير حقيقي" – مبلغ مالي- قيد "بلاستيك").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، كما أقروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات الواقعة المشار إليها ووقائع سرقة أخرى، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بالسرقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أكرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.