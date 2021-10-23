اليوم السابع
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إنهاء أزمة البلاغات المجهولة.. اعرف ضوابط وشروط تحرير المحاضر

السبت، 23 أكتوبر 2021 05:00 ص
إنهاء أزمة البلاغات المجهولة.. اعرف ضوابط وشروط تحرير المحاضر محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

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وضعت النيابة العامة بالدخيلة – حداَ للبلاغات والمحاضر والشكاوى التي تقدم من مجهولين وتتسبب في بذل الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق جهد شاق في تحقيق القضايا والبلاغات والتحري عنها ثم تكتشف بعد ذلك أن البلاغ ما هو إلا بلاغ كاذب ليس له أي أساس من الصحة.

ونص القرار على التالى:

"ضرورة وجود صورة بطاقة الرقم القومي للشاكي والمشكو في حقه فى المحاضر المحررة بالقسم وكذا محاضر خيانة الأمانة مع بيان الطرف الثالث وعلاقته بالشاكي وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي أو وضع الرقم القومي للطرف الثالث، وذلك لإمكانية إدراجها على منطومة العدالة الجنائية وإنفاذ القانون والتنفيذ الجنائى".  

 

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بلاغات النيابه

النيابه العامه

اقسام الشرطه

ضوابط تحرير محضر

صورة بطاقة الرقم القومي

البلاغ

شكوى

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