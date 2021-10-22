حبس متهمين بترويج الاستروكس فى السلام 4 أيام

كتب أحمد حسنى

قررت نيابة السلام، حبس متهمين بترويج مخدر الاستروكس بمدينة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ كما أمرت النيابة باستعجال التحريات حول الواقعة، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

و كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة السلام، تفيد قيام عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، وباجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وعثر بحوزتهم علي كمية من مخدر الاستروكس وزنت 230 جرامًا ومبلغ مالي من متحصلات تجارتهم ،وهاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة (33) من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.

المادة (34) من قانون العقوبات، السجن المؤبد أو الإعدام فى انتظار كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة داخل الحدود المصرية.

المادة (39) من قانون العقوبات، تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تمت تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.