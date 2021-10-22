أخبار × 24 ساعة.. طرح "أطباق البيض" فى منافذ وزارة الزراعة الأحد بأسعار مخفضة

إعداد - أسامة عبد الحميد

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:



الكهرباء: 20% من الاستهلاك خلال صيف 2021 مولد من محطات الطاقة المتجددة



"السياحة" تخطر المنشآت الفندقية برفع الطاقة الاستيعابية للفنادق لـ100%



"العربية للتصنيع": المحطة الشمسية المصرية بأوغندا جاهزة للإنتاج



الطرق البديلة بعد غلق شارع الهرم بسبب إنشاء محطة مترو المريوطية.. إنفوجراف



طرح "أطباق البيض" فى منافذ وزارة الزراعة الأحد المقبل بأسعار مخفضة



انتهاء تنفيذ كوبرى عدلى منصور ضمن مشروع تطوير الطريق الدائرى وتشغيله تجريبيا



فرص أمطار خفيفة وطقس معتدل غدا والعظمى بالقاهرة 27 درجة



توجيه هام من الصحة للسيدات حول سرطان الثدى.. اعرف التفاصيل



الصحة: مصر سلمت ملف خلوها من فيروس سى لمنظمة الصحة العالمية



التنمية المحلية: تقييم أداء العاملين بقياس رضا المواطنين عن الخدمات



وزيرة الصحة: الرئيس السيسي يقدم كافة سبل الدعم لتوطين صناعة اللقاحات بمصر



البحوث الفلكية: تسجيل هزة أرضية اليوم بقوة 3.9 ريختر بنفس مركز زلزال الثلاثاء



"القومى للمرأة" يضىء مبناه باللون الوردى احتفالا بشهر التوعية بسرطان الثدى



هيئة الدواء: ضبط 4 صيدليات تبيع أدوية مخدرة وعقاقير مهربة



"التعليم" تشيد بمدرسة نظمت درسا عمليا لطلابها لحماية أنفسهم من الاختطاف



الأوقاف تشدد على الالتزام بإجراءات كورونا الاحترازية داخل المساجد



الزراعة": اجتياز معمل سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية معايير التجديد السنوى



الرى تحظر دخول العاملين غير المحصنين ضد فيروس كورونا من 15 نوفمبر



الكهرباء: مسابقة للأطفال لابتكار شخصية كاريكاتيرية عن محطات الطاقة النووية



