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الصحة: مصر سلمت ملف خلوها من فيروس سى لمنظمة الصحة العالمية

الخميس، 21 أكتوبر 2021 12:32 م
الصحة: مصر سلمت ملف خلوها من فيروس سى لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن منظمة الصحة العالمية استقبلت ملف مصر كأول دولة في العالم خالية من فيروس سي، وخلال أسابيع سيتم إعلان المنظمة لذلك.
 
وقالت الدكتورة هالة زايد لـ"اليوم السابع" إن مبادرة 100 مليون صحة لها دور كبير فى القضاء على المرض، مشيرة إلى أن المبادرة وفرت العلاج بالمجان وفق أعلى البرتوكولات العلاجية العالمية في علاج المرض، مضيفة أن المبادرة لاتزال تقدم خدماتها.
 
وتابعت: الخطوات التنفيذية الجادة التي تتخذها مصر لتنفيذ المشروع القومي للتبرع بالبلازما ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما"، لم تتحقق إلا بالدعم والاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجال توطين صناعة مشتقات البلازما بمصر.
 

الصحة

فيروس سى

مبادرة 100 مليون صحة

الصحة العالمية

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