توجيه هام من الصحة للسيدات حول سرطان الثدى.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

وجهت وزارة الصحة والسكان السيدات، إلى ضرورة عمل فحص دورى ذاتى شهريا للكشف عن الإصابة بسرطان الثدى، وقالت : الكشف المبكر عن المرض يسهم فى شفاء 90% من الحالات المصابة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن سرطان الثدي الأكثر شيوعًا بين السيدات والعلاج المبكر له يزيد من فرص شفائهن سريعا، حيث تصل معدلات الشفاء لـ95%.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يجب الحرص الشديد على الكشف المبكر في الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية، لدعم صحة المرأة والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن الكشف مرة واحدة لا يكفى للتعرف على الإصابة بسرطان الثدى، مضيفة: نحتاج إلى المتابعة الدورية فى الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

وقالت وزارة الصحة والسكان: تعمل عيادات مبادرة صحة المرأة يوميا من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً ما عدا الجمعة.