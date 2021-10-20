8 معلومات تكشف ملابسات مصرع 18 شخصا بالطريق الدائرى الأوسطى فى الجيزة

شهد الطريق الدائري الأوسطي بالجيزة، اليوم الأربعاء حادث تصادم مروع بين سيارتين، أسفر عن سقوط العديد من الضحايا، ونرصد خلال النقاط التالية أبرز المعلومات عن الحادث.
1 - الحادث شهده الطريق الدائرى الأوسطى بمحافظة الجيزة بنطاق مدينة 6 أكتوبر
2- الحادث وقع بين سيارتين نقل مقطورة وسيارة ميكروباص
3- السيارة النقل انحرفت عن الطريق بعد اختلال عجلة القيادة من يد السائق واصطدمت بالميكروباص بالطريق المقابل
4- أسفر الحادث عن مصرع 18 شخصا من بينهم سائق السيارة النقل
5- شهود عيان أشاروا إلى أن سائق السيارة النقل فارق الحياة قبل الحادث مما أسفر عن انحراف السيارة عن الطريق
6- تم التوصل لهوية عدد من الضحايا وجار استدعاء أقاربهم لإنهاء الإجراءات الخاصة بدفنهم
7- رفع رجال الإدارة العامة للمرو آثار الحادث من الطريق وإعادة حركة السير لطبيعتها بعد توقفها
8- تم تشكيل فريق بحث من ضباط أمن الجيزة لكشف ملابسات الحادث وأسباب وقوعه
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