فتل حبال مراكب الصيد مهنة يتوارثها الأجيال فى عزبة البرج بدمياط.. صور

دمياط - معتز الشربينى

مهنة "تكسير الحبال" المعروفة بمهنة "فتل الحبال"، هى إحدى المهن المعروفة فى دمياط، وخاصة فى مدينة عزبة البرج وهى ترتبط بمهنة الصيد، والحبال الخاصة بعمل مراكب صيد الأسماك.

اليوم السابع التقى أحد صناع مهنة فتل الحبال فى عزبة البرج ليتعرف منه على هذه المهنة وطبيعتها، ويقول منير الخنينى أحد العاملين بالمهنة، إن هذه المهنة قديمة ومرتبط بحرفة الصيد وتخص الحبال التى تستخدم في مراكب صيد الأسماك.

وأضاف أن حبال مراكب الصيد مثلها مثل أى معدة أخرى لها مدة عمل تتراوح بين عام وعام ونصف، وتحتاج إعادة تأهيل مرة أخرى، وفى عزبة البرج يتم إعادة تأهيل هذه الحبال من خلال كسارة الحبال يتم جرد الحبل من الطبقة الخارجية وإزالة الأجزاء الممزقة منه ثم استخدام السلك وطبقة ورق ويتم كسوها بالحبل الحرير لإعادة تأهيل الحبال مرة أخرى وتصبح مؤهلة للاستخدام.

وأشار إلى أن هذه المهنة غير موجودة بدول أوروبا ولكنها موجودة فى عزبة البرج وبعض المحافظات الساحلية وهى مهنة يتوارثها الأجيال ويعمل فيها من يعملون فى مهنة الصيد وهى توفر مبالغ كبيرة لأصحاب المراكب بدلا من شراء حبال جديدة.

وأضاف: فتل وتأهيل حبال المركب تختلف من مركب لآخر حسب قوة المركب وعزم الماكينة، وإعادة تأهيل الحبال لكل مركب تتراوح بين يوم إلى يومين على الأكثر، مؤكدا أن خامات الصناعة متوفرة بالأسواق ولكنها تحتاج حرفة وصنعة فى استخدام ماكينة التكسير وإعادة تأهيل الحبل حسب طوله ووزنه.



مهنة فتل الحبال



مهنة فتل الحبال



مهنة فتل الحبال



مهنة فتل الحبال