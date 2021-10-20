أطعمة يجب تجنبها من مرضى الإمساك.. أبرزها المعجنات

فاطمة ياسر

الإمساك من مشاكل الجهاز الهضمي المزعجة للمصابين، فيتسبب في التعرض للانتفاخ والألم في البطن وتقلصات شديدة، ويسعى المصاب للبحث عن أفضل الطرق للتخلص من هذه المشكلة.

وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع "healthline " بعض الأطعمة التي ينصح بتجنبها لمرضي الإمساك، ومنها:

-الألبان ومشتقاتها:



يحتوي هذا النوع من الأغذية على سكر اللاكتوز الذي يتسبب في الضغط على المعدة والأمعاء، وأيضا تأخذ وقتا طويلا في الهضم، ولذا يزداد فرص الشعور بالتعب وإرهاق المعدة، ولذا يجب التخلي عن تناولها.

-اللحوم الحمراء:



تحتوي علي نسبة عالية من الدهون، وهذا الأمر يتسبب في زيادة الشعور بالتعب والإرهاق أثناء الإصابة بالإمساك، ولذا عليك التخلي عن هذا النوع من الأطعمة.

-المقليات:



تناول الأطعمة السريعة والمقليات يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالإمساك والسبب هو ارتفاع نسبة الدهون بها، وأيضا حدوث إعاقة في حركة الأمعاء، ولذا يمكنك إستبدالها بالأطعمة الغنية بالألياف.

-المعجنات:



تناول هذا النوع من الأغذية يتسبب في حدوث العديد من المشاكل في المعدة، ولذا عليك تناول تجنب تناول هذا النوع من الأطعمة كالبيتزا والمقرمشات، والبسكوت خلال فترة الإصابة بالإمساك، لأنها تزيد من فرص الإصابة بمشاكل البطن.

وقدم التقرير بعض النصائح الغذائية للتخلص من الإمساك، ومنها:

-الإكثار من تناول الماء يعد من الحيل الجيدة للتخلص من الإمساك.

-تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف تعد من أبرز الحيل الغذائية التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الإمساك، ومنها البرتقال، والخيار والخس.

-ممارسة الرياضة تساعد علي حركة الأمعاء، ولذا يمكنك المشي يوميا للتخلص من الإمساك.