وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع مسئول أممى وألمانى سبل تعزيز التعاون

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بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع المنسق المقيم الجديد للأمم المتحدة في الجزائر أليخاندرو إنريكي ألفاريز وكذلك وزير الدولة الألماني نيلز أنين سبل التعاون بين الجزائر والأمم المتحدة وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر والأمم المتحدة .

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، اليوم، أن لعمامرة استقبل وزير الدولة الألماني نيلز أنين، حيث تناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة وكذلك سبل تعزيز التوافق القائم بين مواقف البلدين المبدئية بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل وزير الخارجية الجزائرية أليخاندرو إنريكي ألفاريز، المنسق المقيم الجديد للأمم المتحدة في الجزائر، حيث شكل الاجتماع فرصة لمناقشة التعاون بين الجزائر والأمم المتحدة من أجل تنفيذ الأولويات الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.