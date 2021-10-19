اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 01:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزيرة بريطانية تدافع عن قرار جونسون وزوجته الاستعانة بصديقة لهما رغم الإغلاق

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 12:40 م
وزيرة بريطانية تدافع عن قرار جونسون وزوجته الاستعانة بصديقة لهما رغم الإغلاق بوريس جونسون وزوجته وابنهما ويلفريد
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقلت صحيفة "الإندنبدنت" البريطانية دفاع وزيرة فى الحكومة البريطانية عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزوجته كارى بعد خرقهما قواعد الإغلاق بدعوة صديقة لقضاء عيد الميلاد الماضى معهما، وأصرت أنهما احتاجا إلى صديق لتشكيل "فقاعة رعاية أطفال" معهما بسبب تحديات الأبوة والأمومة أثناء رئاسة الوزراء.

 

وقالت وزيرة الدولة للتجارة الدولية، آن ماري تريفليان، إنهما فعلا "الشيء الصحيح تمامًا" بإحضار صديقتهما نيمكو على عرابة ابنهما ويلفريد، إلى منزلهما في داونينج ستريت، حيث حالت قيود الإغلاق في لندن وقتها إلى حد كبير دون الاختلاط المنزلي.

 

وقالت الصحيفة إنه تم إلغاء خطط احتفالية لعدد كبير من الأشخاص العام الماضي عندما وضع جونسون العاصمة ومعظم الجنوب الشرقي تحت قيود المستوى 4 وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

 

لكن وزيرة التجارة الدولية جادلت بأنه كان من الصواب أن يكون لدى عائلة جونسون صديقة تساعدهما في رعاية الأطفال في الوقت الذي كان فيه ويلفريد يبلغ من العمر ثمانية أشهر.

 

وقالت لبرنامج "اليوم" على راديو بي بي سي 4.: "إنه أمر صعب بما فيه الكفاية بالنسبة لبقيتنا عندما تضطر إلى إدارة دولة ومواجهة تحديات حالات الحمل الصعبة ، فإن وجود صديق داعم ليكون هناك في فقاعتك هو الشيء الصحيح تمامًا الذي يجب القيام به".  

 

وواجه داونينج ستريت – مجلس الوزراء- أسئلة حول الترتيبات الاحتفالية بعد أن زعم ​​تقرير في مجلة هاربرز أن نيمكو على قضت عيد الميلاد مع الزوجين في دوانينج ستريت على الرغم من قيود الوباء على التجمعات أثناء العطلات.

 

وأصرت علي ، وهي صديقة قديمة لكاري جونسون ومستشارة حكومية في معالجة العنف ضد النساء والفتيات ، على أنها "لم تنتهك أي قواعد".

 

وأصرت تريفيليان ، التي وصفت نيمكو بأنها "عرابة عاطفية ومحبوبة" ، على أن عائلة جونسون قد اتبعت القيود المفروضة في ذلك الوقت.

 

وأضافت: "ليس لدي أي شك على الإطلاق في أن رئيس الوزراء والسيدة جونسون اتبعا القواعد وكان لديهما الدعم اللطيف من قبل نيمكو لدعمهما في وقت كان عصيبًا عليهما حقًا".


بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطاني

نيمكو على

كارى جونسون

بريطانيا

كورونا

لقاحات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ماذا يفضل البريطانيون؟ استطلاع يجيب.. Deltapoll: يحبون عطلة مع بوريس جونسون عن قضاء وقت مع زعيم "العمال" لكنهم يرون الأخير زوجا أفضل.. يريدون ويليام ملكا بدلا من تشارلز ويلومون ميجان على "فصل هارى" عن العائلة

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 01:00 ص

بوريس جونسون: الفوضى فى عمليات التوريد ليست "أزمة" وبلادنا تمر بنقطة تحول

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 11:35 ص

غضب حكومى وشعبى تجاه احتجاجات "اعزلوا بريطانيا" البيئية.. صحف: متظاهرون يقطعون طريقا رئيسيا فى لندن للمرة الـ11 والمواطنون يجرونهم بالقوة لإعادة فتحه ويصفونهم بـ"الأنانيين".. بوريس جونسون يهددهم بالسجن والغرامة

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 11:00 ص

بوريس جونسون يتعهد: كل كهرباء بريطانيا ستأتى من مصادر متجددة بحلول 2035

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 02:55 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة