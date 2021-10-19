نائب وزير الخارجية الروسى يبحث مع المفوض الأممى وضع اللاجئين السوريين

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بحث نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، في العاصمة السورية دمشق، ملف عودة اللاجئين السوريين والنازحين إلى أماكن إقامتهم الدائمة.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان اليوم الاثنين - أن فيرشينين وجراندي تبادلا في العاصمة السورية دمشق وجهات النظر حول الوضع الحالي في سوريا وما حولها، وآفاق دفع عملية إعادة اللاجئين والنازحين السوريين إلى أماكن إقامتهم الدائمة.

وأشار البيان إلى أن الطرفين أوليا اهتماما خاصا لتدابير المساعدة الدولية للعودة الطوعية للسوريين ودعمهم الشامل.

وأضاف البيان أنه جرت أيضا مناقشة المشاكل الإنسانية الحالية في منطقة الصراع في إقليم /ناجورني كاراباخ/ والجهود الدولية لحله.

وكان فيرشينين قد وصل إلى دمشق السبت على رأس وفد في زيارة استمرت لمدة يومين، التقى خلالها بعدد من كبار المسؤولين السوريين.