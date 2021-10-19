مياه الدقهلية تتابع تنفيذ مشروع تصميم وتنفيذ محطات معالجة الصرف الصحى

الدقهلية - شريف الديب

عقد المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، اجتماعا لمتابعة الأعمال وموقف التنفيذ لمشروع تصميم وتنفيذ وتركيب وتشغيل محطات معالجة الصرف الصحى بنوسا الغيط، وشبراويش، والربع (نوسا الغيط بسعة 10000 م3/يوم - الربع بسعة 5000 م3/يوم - شبراويش بسعة 7.5الف م3/يوم)، بتكلفة حوالى 377 مليون جنيه، لخدمة أهالى التجمعات القروية (نوسا الغيط- الربع- شبراويش).

ويُنفذ المشروع ضمن برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج والممول من البنك الدولى بمحافظة الدقهلية، وقد حضر الاجتماع كلًا من ممثلى الشركة المنفذة "تحالف شركة المقاولات والصناعات التخصصية (عثمان جروب) وشركة فيوليا ووتر تكنولوجيز ايجيبت"، وممثلى استشارى دعم التنفيذ ISC2 (محرم باخوم)، وأعضاء إدارة التعاون الدولى بالشركة.

وشدد نصر على الانتهاء من الأعمال فى المدة المطلوبة، والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء الأعمال.