مياه أسيوط: 228 مليون جنيه خطة إحلال وتجديد المحافظة والوادى الجديد

أسيوط - هيثم البدري

قالت شركة مياه أسيوط فى بيان صحفى اليوم، أنه فى إطار الخطة الشاملة للدولة لتحقيق التنمية المستدامة بالصعيد والنهوض بالمشروعات التنموية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى أوضح اللواء هشام درة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد أنه تم تخصيص 228 مليون جنيه لعمليات الإحلال والتجديد والتى تأتى فى إطار خطة الاحلال والتجديد الذى تقوم بها الشركة والتى تستهدف توفير كوب مياه نظيف طبقا للمعايير القياسية لجودة مياه الشرب ولتوفير كميات المياه المناسبة للمواطنين.

يذكر أن الشركة انتهت من حصر المناطق التى بها توسعات والمناطق الواجب تعزيزها من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والتى تتمثل فى الامتدادات العمرانية المستجدة وخطوط المياه أو الصرف الصحى تحتاج الى تدعيمات او احلال خطوط متهالكة.

وتابع "درة" أن الخطة السنوية للإحلال والتجديد تضمنت أيضا تحديث وتدعيم الأسطول الميكانيكى بعدد 14 معدة منها: (حفار - سيارات شفط الرواسب الكبيرة لزوم أعمال تطهير وتعقيم غرف ومطابق الصرف الصحى - سيارات مدمج ونافورى وكباش).

وأوضح درة أنه تم إدراج 11 مشروعاَ لإحلال وتجديد محطات مياه شرب وصرف صحى وذلك ضمن خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد للعام المالى 2021 /2022 وذلك بتكلفة 114 مليون جنية و تشمل إحلال وتجديد محطات تنقية مياه الشرب بقرى مراكز الخارجة والداخلة وباريس وبلاط، وحفر 5 آبار مياه شرب بذات المراكز، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكات صرف صحى على مستوى المحافظة.

وأكد "درة" أن خطة الإحلال والتجديد تهدف لتحقيق تغطية متكاملة لخدمات المياه والصرف الصحى على مستوى المحافظة، فى إطار تكليفات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مشدداً على نهو الأعمال فى موعدها طبقا للجدول الزمنى المحدد لها وذلك للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين.