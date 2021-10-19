مكتبة الإسكندرية تنظم حفلا فنيًا وتراثيًا مفتوحًا لفرقة "جنوبيان باند".. غدا

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية حفلا فنيًا وتراثيًا مفتوحًا للجمهور لفرقة "جنوبيان باند"، وذلك غدا الأربعاء 20 أكتوبر، في تمام الثامنة مساًء، بمقر بيت السناري الأثري.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة منوعة من الأغاني والألحان النابعة من التراث المصري، والتي يَغلُب عليها الطابع الجنوبي المميز بإيقاعاته، والذي يعتمد على شعر اللكنة النابع والمتأثر بلهجة أهل صعيد مصر.

جدير بالذكر أن "جنوبيان باند" تأسست عام 2012 على يد المطرب باسل صالح والشاعر أحمد حلبي، وتعتمد في أغانيها على التراث الصعيدي الذي يضم العديد من الفنون والمواويل الشعبية، وتضم الفرقة حاليا ثمانية أفراد، ثلاثة منهم يلعبون الإيقاع «البركيشن» وعازف ساكسفون، وعازف عود، إضافة لعازف الجيتار.