محافظ الإسماعيلية يفتتح مركز طب الأسرة بأبو صوير.. صور

الإسماعيلية السيد فلاح

افتتح اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم، الثلاثاء، مركز طب الأسرة بأبوصوير، في إطار فعاليات احتفال محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي، والذي يوافق السادس عشر من أكتوبر من كل عام، واستكمالا لسلسلة الافتتاحات التي تشهدها المحافظة، وذلك بحضور الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، وعدد من أعضاء الإسماعيلية بمجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وخلال الافتتاح استمع محافظ الإسماعيلية لشرح تفصيلي لإمكانيات المركز، من الدكتورة فادية بكرى، مدير الإدارة الصحية بمركز ومدينة أبوصوير، والتي أوضحت أن المركز يخدم حوالى 29.5 ألف نسمة من أهالى المنطقة، وتم فتح ملفات عائلية لعدد 5550 مواطنا، وملفات فردية لعدد 23883 مواطنا.

وقالت الدكتورة زينب كامل، مدير مركز طب الأسرة بأبوصوير، أن المركز يضم غرفة للطوارئ، ووحدة للأشعة، وأقسام باطنة ورسم قلب، وعيادتين للأسنان، وقسم طب الأسرة، بالإضافة إلى قسم لتنظيم الأسرة، وعيادة اطفال، ووحدة لمتابعة الحمل، وسونار، ووحدة التثقيف الصحي والاسري، ومعامل لتحليل الدم والطفيليات، ووحدة التطعيمات ومتابعة تطور المرض.

وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، إن المركز يعد إضافة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وبلغت التكلفة الاجمالية للمشروع حوالي 50 مليون جنيه، ما بين إنشاءات وتجهيز المركز، مضيفًا أن المركز يحتوي علي جهازين سونار من أحدث الطرازات الطبية الموجودة على مستوي الجمهورية.

وحرص محافظ الإسماعيلية خلال الافتتاح على اللقاء مع الطاقم الطبي للمركز، وحثهم على تقديم خدمة طبية متميزة لأهالي المنطقة، مشيدا بدورهم الكبير في الحفاظ على صحة الفرد والأسرة.

وأضاف محافظ الإسماعيلية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، تعد من أنجح النماذج للمشروعات الصحية التي تم اطلاقها في مصر، مطالبا العاملين بوحدات طب الأسرة على مستوي المحافظة بالقيام بدورهم على أكمل وجه لمساعدة المواطنين بالمناطق المحيطة، ليقتصر دور المستشفيات العامة فقط على الحالات الحرجة.