مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطعتى أرض بالسويس لإقامة مجمع شرطى مدنى

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص قطعتي أرض، الأولى بمساحة 3000.56 م2 من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة السويس؛ وذلك لاستخدامها فى إقامة مجمع شرطى مدنى ( وحدة تأمين طرق ـ وحدة مرور ـ وحدة إنقاذ برى وبحرى ـ نقطة إطفاء - إسعاف)، نقلا من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية، والثانية بمساحة 321 م2 من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة بني سويف، لصالح هيئة الإسعاف المصرية؛ وذلك لاستخدامها فى إقامة وحدة إسعاف، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة وجموع الشعب المصري، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيا الله تعالى أن يُعيد هذه الذكرى على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقى والازدهار، كما توجّه بالشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لتنظيم احتفالية المولد النبوي، بتشريف رئيس الجمهورية، وبحضور عدد من الوزراء وعلماء الأزهر ورجال الدين.