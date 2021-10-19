فنان صينى ينثر ذهبا على شكل حبوب القمح فى صناديق القمامة للتوعية بهدر الطعام.. صور

كتب محمد شعلان

قام الفنان الصيني يانج يسين، بنثر 1000 حبة ذهبية بحجم حبوب الأرز في جميع أنحاء مدينة شنجهاي، أملاً بزيادة الوعي العام حول مشكلة هدر الطعام، وتلقى الفنان يانغ يكسين المقيم في شنجهاي الكثير من الانتقادات بسبب التخلص من هذه الكمية الكبيرة من الحبات المصنوعة من الذهب الخالص.

وأصدر الفنان المحلي يانج يكسين مؤخرًا مقطع فيديو لنفسه وهو يرمي 1000 حبة ذهب في صناديق القمامة ، وفي المصارف، وفي العشب ، وفي نهر هوانغبو، كطريقة لجذب الانتباه إلى نفايات الطعام في المجتمعات الحديثة، وفق ما نقلت صحيفة odditycentral.



الفنان ينثرالذهب



الذهب على شكل حبوب ارز

ويظهر في الفيديو الحبوب المصنوعة من 500 جرام من الذهب بقيمة تزيد عن 200000 يوان (31000 دولار) ، بواسطة متجر مجوهرات صنعها "وفقًا للحجم الفعلي لكل حبة أرز حقيقية".



الذهب فى يد الفنان الصينى

وسرعان ما انتشرت لقطات الفيديو التي نشرها الفنان، ومع ذلك ، فإن الرسالة التي أراد يانج نقلها تجاوزت تمامًا معظم المشاهدين، الذين اتهموه بخلق "فن مزيف" والتفاخر في محاولته لتسليط الضوء على هدر الطعام.

وعلى الرغم من الانتقادات الشديدة على وسائل التواصل الاجتماعي ، أصر يانج يكسين على أن قراره بالتخلص من 1000 حبة أرز من الذهب الخالص كان له ما يبرره ، لأن السخرية كانت عن قصد.

وأوضح الفنان: "بالكاد يمكن للمرء أن يأخذ فعل الهدر على محمل الجد حتى يتم توسيعه إلى مستوى متطرف مثل هذا، رمي الطعام بعيدًا عن رمي الذهب. الذهب هو جزء من تربة الأرض في حين أن التخلص من الأرز المطبوخ سيشكل تهديدًا لبيئتنا".