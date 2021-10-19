فاعليات فنية وثقافية على المسرح الصيفى بأسوان احتفالا بالمولد النبوى

أسوان – عبد الله صلاح

شهد المسرح الصيفى بكورنيش النيل بمدينة أسوان، مساء اليوم، الثلاثاء، تنظيم فعاليات فنية وثقافية متنوعة بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، ويواصل فرع ثقافة أسوان، تنفيذ البرنامج الفني المتنوع الخاص بفعاليات الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس والتى تجوب مختلف مدن ومراكز المحافظة خلال الفترة الحالية، وتشارك فيها فرق الفنون الشعبية والتلقائية بأسوان والمحافظات المختلفة، لتختتم بحدوث ظاهرة التعامد الفلكية الفريدة من نوعها على وجه الملك رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية فجر الجمعة القادم 22 أكتوبر.

ومن جانبها، أوضحت نجوى سيد مدير فرع ثقافة أسوان بأنه فعاليات الإحتفال بالمولد الشريف ستتضمن عقد محاضرة بعنوان ( أخلاق الرسول الله صلي الله عليه و سلم ) يلقيها الشيخ محمد عبدالعزيز وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، بجانب أمسية شعرية لحسني الاتلاتي ومحمود محمد على.

وأشارت إلى أن البرنامج يتضمن أيضاً تنظيم معرض لوحات فنية للمشاركين بالمسابقة ، وأيضاً معرض للكتاب من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة ، وورش فنون تشكيلية للأطفال ، وورشة فنية عروسة وحصان ، بالإضافة إلى عروض فنية لفرق الأطفال من بينها كورال أسوان والعقاد ، وفرقة أسوان للموسيقي العربية ، والإنشاد الدينى.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للمسئولين بتوفير كافة أوجه الدعم لمختلف الفعاليات التى ستقام بهذه المناسبة العزيزة، مشدداً على ضرورة الإلتزام التام أثناء تقديم العروض الفنية بتطبيق الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا.