اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 12:38 م
أكرم القصاص
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ضبط دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك فى الغربية

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 11:27 ص
ضبط دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك فى الغربية لحوم فاسدة
الغربية - محمد طارق

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شنت مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية برئاسة الدكتور حاتم أنور مدير المديرية، حملة مكبرة لضبط اللحوم والدواجن ذات الأصل الحيواني الغير صالحة للاستهلاك بمركزي طنطا وكفر الزيات، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث تموين الغربية .

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 5 محاضر واجمالي الكمية المضبوطة 229 كجم وبيانها كالتالي “ 70 كجم دواجن غير صالحه للاستهلاك الادمي ، 110 كجم دواجن قطع بدون بيانات سحب عينات، 35 كجم بورجر بدون بيانات ، 14 كجم لحوم بقري ذبح خارج المجازر.  وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها و اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة والتحفظ عليها لحين العرض علي النيابة العامة المختصة وصدور قرارها .

ومن جانبه صرح الدكتور حاتم أنور مدير مديرة الطب البيطري، إن المديرية تولي أعمالها لأحكام الرقابة البيطرية علي الأسواق وكافة المنتجات الغذائيه ذات الاصل الحيواني وذلك حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين.

 

 


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