صعود 14 قطاعًا بالبورصة بجلسة الإثنين على رأسها "السيارات" بنسبة 3.01%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة الإثنين، إذ ارتفع 14 قطاعًا على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.01%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمة بنسبة 2.83%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.75%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1.6%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.52%، وصعد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.08%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.74%، ثم قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.57%، 0.52%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.46%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.43%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.42%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف والورق بنسبة 0.17%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بسنبة 0.1%، فيما تراجعت 3 قطاعات وهم الطاقة والخدمات المساندة والموارد الأساسية والتجارة والموزعون بنسبة 1.15%، 1.04%، 0.28%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، بعد تنفيذ تداول شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وربح رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 723.596 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 819.4 مليون ورقة مالية بقيمة 7.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 52.5 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.35% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.09%، والعرب على 11.56% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 82.31% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 17.68%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 4.7 مليار جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 754.6 مليون جنيه، 111.4 مليون جنيه، 13.1 مليون جنيه، 1.3 مليار جنيه، 2.5 مليار جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 11276 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 2326 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 13605 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 4421 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 2659 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 3641 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 4552 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1106 نقطة.

وصعدت أسهم 92 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 52 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.