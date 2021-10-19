اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سفارة ألمانيا بالقاهرة تهنئ المصريين بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 01:17 م
سفارة ألمانيا بالقاهرة تهنئ المصريين بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف السفير الألمانى فى مصر فرانك هارتمان
(أ ش أ)

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هنأت سفارة ألمانيا بالقاهرة الشعب المصرى بمناسبة المولد النبوى الشريف. وذكرت السفارة -في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء-: " تهنئ السفارة الألمانية المصريين والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.. كل عام وأنتم بخير".

يذكر أن فرانك هارتمان، السفير الجديد لجمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، الذي تولي مهام منصبه  8 أغسطس الماضى، قال إن مصر تعتبر أهم شربك لألمانيا كما أن المانيا منخرطه بشدة في الاستثمار في مصر في العديد من المجالات منها الطاقه والغاز لافتا إلي أنه تم مؤخرا عقد صفقه ضخمه بين مصر وشركة سيمنز حول انشاء أول خط  لقطار فائق السرعه في الشرق الأوسط يصل بين العلمين والعين السخنه

واضاف السفير الألماني أنه سعيد جدا بالتعاون الألماني   مع الحكوميه المصرية والذي تصل الي تقديم 150 مليون يورو سنويا مخصصة لمشروعات في مجال التعليم المهني والفني والتنميه الحضاريه والطاقه لافتا إلي أن محفظة الاستثمار في مصر تصل إلي 1.6 مليار يورو وهو شىء في غايه الاهميه من أجل تحقيق خطه الاصلاح المستهدفة.

 


مصر

المولد النبوى الشريف

سفاره المانيا بالقاهره

ذكرى المولد النبوى الشريف

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