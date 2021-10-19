كتبت ريهام الباشا

سجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 19-10-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى ثبت أيضا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى 4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية 4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى 4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.