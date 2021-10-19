رئيس القومى للمرأة: تعيين القاضيات بمجلس الدولة حدث تاريخى

كتب أحمد عبد الهادي

قالت الدكتور مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة: اعتبر نفسى محظوظة للغاية وأنا أشهد اللحظة التاريخية لنضال المرأة المصرية ولإعلان تعيينها قاضية بمجلس الدولة، وذلك بعد 72 عاما على إنشاء مجلس الدولة، دون تعيين به للمرأة، ووجهت مايا مرسى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه الدائم للمرأة فى كافة مؤسسات الدولة.

ورحب المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بالقاضيات المنضمات للمجلس، وأعرب عن سعادته بانضمامهن إلى زملائهن من شباب قُضاة المجلس، لينهضوا سوياً بالمسئوليات المُلقاة على عاتقهن.

وطالب رئيس مجلس الدولة القاضيات الجديدات بضرورة التفانى فى أداء الرسالة السامية والاطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإدارى والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها والسوابق القضائية والإلمام بأحدث أساليب الإدارة القضائية وتجارب الدول التى سبقتنا فى هذا المجال مثل فرنسا وبعض الدول الأوربية الأخرى لتكملة النهضة الشاملة مع زملائهن من رجال المجلس والتى بدأوها فى الإنجاز المُتميز بعد الانتهاء من القضايا المتراكمة، ومشاركتهن فى تنفيذ الخطة الطموحة لتحقيق الجودة والتميز فى جميع مجالات العمل القضائى فى مجلس الدولة.

جدير بالذكر أن جميع القاضيات المُعينات حاصلات على تقدير عام ممتاز وجيد جداً، وحاصلات على الماجستير، ولا توجد أية ملاحظات فى عملهن السابق، وبعضهن حاصلات على الدكتوراه، وغالبيتهن تجدن لغة أجنبية.