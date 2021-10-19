حملات مكبرة لإزالة التعديات وأعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بضروة التصدى بكل قوة وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أى أعمال بناء مخالف فى المهد، ومنع تعدى أى مواطن على أى قطعة أرض للدولة، مطالباً بإزالة أى مخالفات على أراضى أملاك الدولة لإعادة الانضباط للشارع السكندري.

يأتى ذلك استمرارا لتنفيذ حملات الموجة الــ 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتى يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر، ونوفمبر تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة وأسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وفى هذا الصدد، شن حى العامرية أول برئاسة الأستاذ محمد عبد الله حملة مكبرة لازالة التعديات على أراضى الدولة حيث تمكنت الحملة من تنفيذ عدد 7 قرارات إزالة صادرة من الهيئة العامة للسكة الحديد بمناطق مرغم والعامرية وعبد القادر عبارة عن مبانى وأسوار من الطوب على مساحة إجمالية نحو 347 م2 تم ازالتهم بالكامل وكذا تنفيذ قرار إزالة صادر من الهيئة العامة للثروة السمكية بمنطقة مرغم بحرى عبارة عن أسوار من الطوب على مساحة 10 أفدنه .

شارك فى الحملة قوات قسم شرطة العامرية أول وشرطة المسطحات المائية و مسئولى هيئة السكة الحديد والثروة السمكية وجميع الإدارات المعنية بالحى.

وقام حى العامرية ثان برئاسة اللواء اشرف بهجت حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بقرية فلسطين حيث تم فك شدة خشبية لسقف بدروم واعمدة دور أرضى وتم التحفظ على كميه من الاخشاب .

هذا وتتوالى الحملات المفاجئة والدورية فى نطاق جميع الأحياء للتصدى لمخالفات البناء وتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.