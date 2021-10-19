تراجع مختلف قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء باستثناء صعود وحيد لـ"الطاقة"

كتب هانى الحوتى

تراجعت كافة مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، كما تراجعت مختلف قطاعات البورصة باستثناء صعود الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.48%، وتصدرت القطاعات المتراجعة السياحة والترفيه بنسبة 8.82%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 7.12%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 5.68%، ثم قطاع العقارات بنسبة 4.12%، وهبط قطاعي خدمات النقل والشحن والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.97%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.96%.

كما تراجع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.96%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.22%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.81%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.69%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.96%، وانخفض قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.84%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.47%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.29%.

وأنهى مؤشر البورصة تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 0.72% بعد أن شهد صعودًا بنسبة 3.63% منذ جلسة 13 أكتوبر الجاري، فضلًا عن تسجيل المؤشر ارتفاعًا لنحو 3 جلسات خلال أخر 3 جلسات، فيما ربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه عند مستوى 733.593 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 464.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48.9 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.22%، والعرب على 9.65% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.09% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.90%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 170.5 مليون جنيه، 5 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 246.5 ألف جنيه، 124.7 مليون جنيه، 39.9 مليون جنيه، 10.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.72%، ليغلق عند مستوى 11195 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.88% ليغلق عند مستوى 2236 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 13522 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 4383 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 6.7% ليغلق عند مستوى 2481 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 4.99% ليغلق عند مستوى 3459 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 4.36% ليغلق عند مستوى 4354 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1107 نقطة.

وصعدت أسهم 21 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 137 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.