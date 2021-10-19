بعد حجز الطعون للحكم.. اعرف أسماء القياديين الـ10 بقضية "أنصار بيت المقدس"

كتب إيهاب المهندس

وصلت طعون المتهمين المدانين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس" على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والمؤبد فى اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية أبرزها اغتيال الشهيد محمد مبروك، محطتها النهائية بعد تحديد جلسة 11 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

ومن خلال أوراق حيثيات القضية التى أصدرتها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، عقب صدور الحكم القاضي بالإعدام لـ 37 متهما والمؤبد والمشدد لباقى المتهمين في القضية رقم 21947 لسنة 2014 جنايات قسم أول مدينة نصر، المقيدة برقم506 لسنة 2014 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم25 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، ويوجد 10 متهمين وجه لهم تهم تولى قيادة جماعة إرهابية بقضية أنصار بيت المقدس وهم:

1 ـ توفيق محمد فريج زيادة

2 ــ محمد علي عفيفى بدوى ناصف

3 ـ محمد بكرى محمد هارون

4 ـ محمد أحمد نصر محمد

5 ـ هاني مصطفى أمين عامر محمود

6 ـ وائل محمد عبد السلام

7 ـ ـسلمي سلامة سليم سليمان عامر

8 ـ محمد خليل عبد الغني

9 ـ هشام على عشماوي

10 ـ عماد الدين أحمد محمود

الجدير بالذكر أن القضية ضمت 208 متهمين منهم 46 هاربًا 22 متوفيًا، و140 حضوريًا، وتداولت أمام محكمة الجنايات 121 جلسة، وكان عدد شهود الإثبات في القضية 830 شاهدًا، واستمعت المحكمة إلى 310 من شهود الإثبات، كما استمعت المحكمة إلى شهود النفي الذين أحضرهم الدفاع وعددهم 33 شاهدًا.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية العديد من الجرائم والاتهامات أهمها تنفيذ 54 عملية إرهابية، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات منشآت أمنية عديدة.

كما أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمات أجنبية.