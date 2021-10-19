المعمل الجنائى: لا شبهة جنائية بحريق مخلفات أخشاب بسطح عقار فى الزيتون

كتب عبد الله محمود

كشف تقرير المعمل الجنائي المبدئي، حول واقعة نشوب حريق شب فى مخلفات أخشاب بسطح أحد العقارات فى منطقة الزيتون، أنه لا توجد شبهة جنائية حول الواقعة.

كان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، سيطروا على حريق بمخلفات أخشاب أعلى سطح عقار في شارع جسر السويس بمنطقة الزيتون، دون وقوع أي إصابات.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا، يفيد بنشوب حريق بمخلفات أخشاب أعلى سطح عقار فى شارع جسر السويس بدائرة قسم شرطة الزيتون. على الفور أمر اللواء تم الدفع 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وعدم امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق.