السفير البريطانى بالقاهرة: من الرائع الحصول على دعم محمد صلاح لقضايا المناخ

ريهام عبد الله

عبر جاريث بايلى، السفير البريطانى بالقاهرة، عن سعادته لمشاركة النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، فى حفل توزيع جوائز "إيرث شوت" المهتمة بقضايا البيئة، بحضور الأمير وليام وكيت ميدلتون دوق ودوقة كامبريدج، وعدد من النجوم العالميين، قائلا: "من الرائع الحصول على دعمه بينما تستعد مصر لاستقبال قمة المناخ COP27، فى العام المقبل".

وقال السفير البريطانى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "عطلة نهاية أسبوع مزدحمة داخل وخارج الملعب لمحمد صلاح، وبينما تستعد مصر لاستقبال قمة المناخ COP27، من الرائع الحصول على دعمه".



السفير البريطانى بالقاهرة

وتقابل النجم المصرى محمد صلاح مهاجم ليفربول مع الأمير الإنجليزي ويليام، وذلك على هامش مشاركة نجم الريدز فى حفل جائزة إيرث شوت "Earthshot" المقام في العاصمة الإنجليزية لندن.