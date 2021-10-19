السفير البريطانى بالقاهرة: من الرائع الحصول على دعم محمد صلاح لقضايا المناخ

عبر جاريث بايلى، السفير البريطانى بالقاهرة، عن سعادته لمشاركة النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، فى حفل توزيع جوائز "إيرث شوت" المهتمة بقضايا البيئة، بحضور الأمير وليام وكيت ميدلتون دوق ودوقة كامبريدج، وعدد من النجوم العالميين، قائلا: "من الرائع الحصول على دعمه بينما تستعد مصر لاستقبال قمة المناخ COP27، فى العام المقبل".
وقال السفير البريطانى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "عطلة نهاية أسبوع مزدحمة داخل وخارج الملعب لمحمد صلاح، وبينما تستعد مصر لاستقبال قمة المناخ COP27، من الرائع الحصول على دعمه".
السفير البريطانى بالقاهرة
وتقابل النجم المصرى محمد صلاح مهاجم ليفربول مع الأمير الإنجليزي ويليام، وذلك على هامش مشاركة نجم الريدز فى حفل جائزة إيرث شوت "Earthshot" المقام في العاصمة الإنجليزية لندن.
وأشادت الصحف الإنجليزية الصادرة أمس الإثنين بتواجد الدولى المصري محمد صلاح مع الأمير الإنجليزي ويليام، على هامش مشاركة نجم الريدز فى حفل جائزة إيرث شوت "Earthshot" المقام في العاصمة الإنجليزية لندن.
وتطلق إيرث شوت حفلها السنوي الأول الذي سيقام كل عام حتى 2030 لتكريم الأشخاص المساهمين بالتنمية المستدامة للبيئة والمساعدة على الحد من التغيّر المناخي، وتلقى محمد صلاح تحية الجماهير الحاضرة للحفل قبل إلقاء كلمته الذي حذر فيها من التلوث المائي خلال القرن الحالي، وعلق: "بنهاية هذا القرن، من الممكن أن تكون كمية البلاستيك في الماء أكبر من السمك".
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