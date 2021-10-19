السجن المشدد 3 سنوات لعامل ضبط بحوزته سلاحا ناريا بدون ترخيص فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

حكمت محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الثالثة، حضوريًا، برئاسة المستشار جاد محمد حلمي، وعضوية كلًا من: المستشار السيد عبدالعزيز محمود، والمستشار محمد عبدالرؤوف قبطان، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية كلا من: اسماعيل عوكل، وطارق عكاشة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لحيازته سلاح ناري بدون ترخيص، وتغريمه 1000 جنيه، ومصادرة السلاح الناري المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية.

وتعود القضية رقم 1069 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ الزهور، والمقيدة برقم 142 لسنة 2021 كلي أمن دولة طوارئ بورسعيد، إلى يوم 27 مايو عام 2021، أنه أثناء توجه معاون مباحث قسم شرطة الزهور إلى المتهم "م.م.س.م.ا" 23 عامًا، عامل، بناءًا على أمر الضبط والاحضار الصادر من النيابة العامة لاتهامه في واقعة عاهة، تمكن من ضبطه وأرشد عن مكان سلاح ناري المستخدم بمسكنه، وهو عبارة عن بندقية خرطوش، وبمواجهته أقر بحيازتها للدفاع عن النفس.

وتضمن قرار رئيس النيابة، عمرو ضيف، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة بورسعيد الكلية، الخاص بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة، بأنه بعد الاطلاع على الأوراق وما جرى فيها من تحقيقات، وجهت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص "بندقية خرطوش".