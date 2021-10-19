ارتفاع بورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع باستثناء هبوط هامشي لـ"أبو ظبي"

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.06% خاسرًا 4.60 نقطة ليغلق عند مستوى 7888.409 نقطة، وتصدرت البورصات المرتفعة مؤشر السوق العام ببورصة الكويت بنسبة 0.46% رابحًا 32 نقطة ليغلق عند مستوى 6955.94 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.48% رابحًا 8.14 نقطة ليغلق عند مستوى 1718.15 نقطة.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.29% رابحًا 34.52 نقطة ليغلق عند مستوى 11792.54 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.23% رابحًا 532.51 نقطة ليغلق عند مستوى 24368.26 نقطة، وبلغ حجم التداول 198.6 مليون سهم بقيمة 7.4 مليار ريال.

وصعدت 8 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها البنوك بنسبة 1.55%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.22%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.43%، ثم قطاعي إدارة وتطوير العقارات والرعاية الصحية بنسبة 0.26%، 0.25%، على التوالي، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاعي الأدوية وإنتاج الأغذية بنسبة 1.04%، 1.03%، على التوالي، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.91%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.79%، ثم قطاعي التأمين والمرافق العامة بنسبة 0.67%، 0.63%، على التوالي.

وقفز 57 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "شمس" بنسبة 4.34%، ثم سهم "الراجحي" بنسبة 3.12%، ثم سهم "مبكو" بنسبة 2.88%، وتراجع 140 سهمًا على رأسها سهم "يناسب" بنسبة 3.50%، ثم سهم "التأمين العربية" بنسبة 3.12%، ثم سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 3.11%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 504.5 مليون ريال سعودي.



بورصة دبي وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.03% رابحًا 1.09 نقطة ليغلق عند مستوى 2818.26 نقطة، وبلغ حجم التداول 95.7 مليون سهم محققة ما قيمته 195.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2804 صفقة لعدد 31 سهمًا، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 0.87%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.64%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.56%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.3%، ثم قطاعي البنوك والسلع بنسبة 0.18%، 0.13%، على التوالي.

وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.76%، ثم سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.30%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 10%، ثم سهم شركة الصقر الوطنية للتأمين بنسبة 9.91%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4 ملايين ورقة بقيمة 54.8 مليون درهم.



بورصة البحرين وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.48% رابحًا 8.14 نقطة ليغلق عند مستوى 1718.15 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.7 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 41.35% مدفوعًا بصعود سهم شركة سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.27%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 26.37% مدفوعًا بصعود أسهم مصرف السلام-البجرين، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين والكويت، بنسبة 2.44%، 0.74%، 0.2%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 8.94% مدفوعًا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.59%.

فيما تراجع قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 1.88% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.08%.



بورصة الكويت كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.46% رابحًا 32 نقطة ليغلق عند مستوى 6955.94 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.36% رابحًا 26.72 نقطة ليغلق عند مستوى 7519.47 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.78% رابحًا 45.22 نقطة ليغلق عند مستوى 5871.65 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.62% رابحًا 37.18 نقطة ليغلق عند مستوى 6062.53 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 332.5 مليون سهم بقيمة 51 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.4 ألف صفقة، وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.39%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.71%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.7%، ثم قطاعات الصناعة والسلع الاستهلاكية والرعاية الصحية بنسبة 0.68%، 0.66%، 0.63%، على التوالي، ثم قطاعي المنافع والاتصالات بنسبة 0.43%، 0.4%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.36%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاعي الطاقة والتأمين بنسبة 0.3%، 0.29%، على التوالي.



بورصة أبو ظبي فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.06% خاسرًا 4.60 نقطة ليغلق عند مستوى 7888.409 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.424 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 245.7 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 8231 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الخدمات بنسبة 0.89%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.48%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.31%، وأخيرًا قطاع العقار بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاعي الصناعة والطاقة بنسبة 2.54%، 0.02%، على التوالي.

وارتفع 19 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 14.96%، ثم سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 6.42%، ثم سهم "مجموعة الشارقة" بنسبة 5.86%، وتراجع 23 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 9.96%، ثم سهم "شركة أريد" بنسبة 8.96%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 6.67%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 362.1 مليون درهم.