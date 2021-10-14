اللون الأخضر يكسو بورصات الخليج بختام تعاملات الأسبوع الثاني من أكتوبر

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وتصدرها المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.64% رابحًا 74.13 نقطة ليغلق عند مستوى 11699.11 نقطة، أعقبه المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.33% رابحًا 25.31 نقطة ليغلق عند مستوى 7811.595 نقطة.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.64% رابحًا 74.13 نقطة ليغلق عند مستوى 11699.11 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.45% رابحًا 573.89 نقطة ليغلق عند مستوى 23999.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 194.7 مليون سهم بقيمة 7.7 مليار ريال.

وصعد 19 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 2.91%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.81%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.65%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.58%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.50%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.20%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.9%، ثم قطاعي تجزئة الأغذية وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.84%، 0.8%، على التوالي، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.73%، فيما تراجع قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية والاتصالات بنسبة 0.56%، 0.25%، على التوالي.

وقفز 132 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "ينساب" بنسبة 7.06%، ثم سهم "بترو رابغ" بنسبة 6.03%، ثم سهم "جبسكو" بنسبة 4.57%، وتراجع 47 سهمًا على رأسها سهم "بحر العرب" بنسبة 1.79%، ثم سهم "تنمية" بنسبة 1.34%، ثم سهم "ملكية ريت" بنسبة 1.18%، فيما تصدر سهم "أكوا باور" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 373.1 مليون ريال سعودي.



بورصة دبي وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.01% رابحًا 0.14 نقطة ليغلق عند مستوى 2789.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 111.7 مليون سهم محققة ما قيمته 158.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3127 صفقة لعدد 31 سهمًا، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 1.18%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.45%، يليه قطاع السلع بنسبة 0.13%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.69%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.79%، وأخيرًا قطاع الخدمات بنسبة 0.22%.

وقفز 13 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.94%، ثم سهم بنك المشرق بنسبة 3.57%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 9.71%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 5.15%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 10.1 مليون ورقة بقيمة 39.6 مليون درهم.



بورصة أبو ظبي كما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.33% رابحًا 25.31 نقطة ليغلق عند مستوى 7811.595 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.413 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 314 مليون سهم، بقيمة 2.9 مليار درهم، عبر تنفيذ 7097 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.4%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.13%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 1.08%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.7%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.44%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.31%، فيما تراجع قطاعي الاتصالات والطاقة بنسبة 0.71%، 0.39%، على التوالي، ثم قطاع العقار بنسبة 0.02%.

وارتفع 23 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 8.64%، ثم سهم "مجموعة الشارقة" بنسبة 7.28%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 6.83%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 3.72%، ثم سهم "شركة ريسبونس بلس القابضة" بنسبة 2.42%، ثم سهم "مجموعة أيه أس جي ستاليونز الإمارات" بنسبة 2.02%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 477.2 مليون درهم.



بورصة البحرين وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.33% رابحًا 5.66 نقطة ليغلق عند مستوى 1708.72 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.2 مليون سهم بقيمة 629.6 ألف دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 24.82% مدفوعًا بصعود أسهم شركة الإثمار القابضة، مجموعة جي إف إتش المالية، المؤسسة العربية المصرفية، بنك البحرين الوطني، البنك الأهلي المتحد، بنسبة 9.62%، 2.44%، 0.58%، 0.33%، 0.32%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 4.62% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%.

كما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 4.59% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.14%، وصعد سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 1.27%، فيما تراجع قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 3.77% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.15%.



بورصة الكويت كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.17% رابحًا 11.71 نقطة ليغلق عند مستوى 6886.15 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.03% رابحًا 2.10 نقطة ليغلق عند مستوى 7461.46 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.60% رابحًا 34.48 نقطة ليغلق عند مستوى 5772.26 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.37% رابحًا 22 نقطة ليغلق عند مستوى 5983.20 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 409.5 مليون سهم بقيمة 54.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14.6 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المواد الأساسية بنسبة 1.11%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.83%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.73%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.32%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.17%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.95%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%، ثم قطاعي العقار والرعاية الصحية بنسبة 0.06%، 0.04%، على التوالي.