الأسهم السعودية تربح 114 مليار ريال فى أسبوع.. و"أبو ظبى" تكسب 19 مليار درهم

كتب هانى الحوتى

بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.93% رابحًا 107.78 نقطة، ليغلق عند مستوى 11699.11 نقطة، للأسبوع الثالث على التوالي، وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية 1.1 مليار سهم بقيمة 41.2 مليار ريال عبر تنفيذ 2.1 مليون صفقة، وربح رأس المال السوقي 114.1 مليار ريال ليغلق عند 10.42 تريليون ريال سعودي. تباين أداء بورصات الخليج ، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ثاني أسبوع في شهر أكتوبر، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ، بنسبة 0.93% رابحًا 107.78 نقطة، ليغلق عند مستوى 11699.11 نقطة، للأسبوع الثالث على التوالي، وصعدت الأسواق الإماراتية رابحة 23 مليار درهم، فيما تراجع المؤشر العام لسوق مسقط، بنسبة 0.14% خاسرًا 5.69 نقطة ليغلق عند مستوى 3956.49 نقطة.ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.93% رابحًا 107.78 نقطة، ليغلق عند مستوى 11699.11 نقطة، للأسبوع الثالث على التوالي، وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية 1.1 مليار سهم بقيمة 41.2 مليار ريال عبر تنفيذ 2.1 مليون صفقة، وربح رأس المال السوقي 114.1 مليار ريال ليغلق عند 10.42 تريليون ريال سعودي.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة السعودية على رأسها المواد الأساسية بنسبة 4.21%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.4%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.35%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 5.07%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.95%.



الأسواق الإماراتية كما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.61% رابحًا 17 نقطة ليغلق عند مستوى 2789 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.93 مليار درهم ليغلق عند مستوى 385.339 مليار درهم.

وصعد ببورصة دبي، قطاع البنوك بنسبة نمو 0.44% مدفوعًا بصعود سهم مصرف عجمان بنسبة 0.44%، بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.22%، بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 6.2%.

وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.32% رابحًا 102 نقطة ليغلق عند مستوى 7811 نقطة، وربحت بورصة أبو ظبي 19 مليار درهم ليغلق عند مستوى 1.413 تريليون درهم.

وقفز ببورصة أبو ظبي قطاع البنوك بنسبة نمو 2.1% مدفوعًا بصعود سهم بنك أبو ظبي الأول بنسبة 3%، بنك أبو ظبي التجاري بنسبة 6.86%، مصرف أبو ظبي الإسلامي بنسبة 0.71%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 1.58%، مدفوعًا بصعود سهم شركة مجموعة الإمارات للاتصالات بنسبة 2.14%.

بورصة مسقط فيما تراجع المؤشر العام لسوق مسقط، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.14% خاسرًا 5.69 نقطة ليغلق عند مستوى 3956.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 63.8 مليون سهم بقيمة 16.8 مليون ريال، وخسر رأس المال السوقي 18.8 مليون ريال ليصل إلى مستوى 22.048 مليار ريال.

وتصدر الأسهم المرتفعة "العمانية القطرية للتأمين" بنسبة 9.09%، أعقبه سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 7.27%، يليه سهم "صحار للطاقة" بنسبة 6.82%، فيما تصدر الأسهم المتراجعة سهم "ظفار لتوليد الطاقة" بنسبة 26.27%، أعقبه سهم "الحسن الهندسية" بنسبة 16.67%، يليه سهم "الوطنية للألومنيوم" بنسبة 14.29%.



بورصة الكويت بينما تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.04% رابحًا 2.64 نقطة ليغلق عند مستوى 6886.15 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.23% خاسرًا 17 نقطة ليغلق عند مستوى 7461.46 نقطة، وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.85% رابحًا 48.52 نقطة ليغلق عند مستوى 5772.26 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.31% رابحًا 185.52 نقطة ليغلق عند مستوى 5983.20 نقطة.

وبلغ حجم التداول خلال تعاملات الأسبوع نحو 1.82 مليار سهم بقيمة 260.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 69.2 ألف صفقة.