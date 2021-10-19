إقالة رئيس تحرير صحيفة "بيلد" الألمانية لإقامته علاقات بصحفيات الجريدة

أعلنت مجموعة "أكسل شبرينجر" الإعلامية الألمانية، إعفاء رئيس تحرير صحيفة "بيلد" الأكثر انتشاراً فى ألمانيا، يوليان رايشلت، من منصبه بأثر فورى، وسيتولى رئاسة تحرير "بيلد" بدلاً عنه يوهانيس بويه، الذى يترأس حالياً تحرير صحيفة "فيلت أم زونتاج" المملوكة أيضاً لمجموعة "أكسل شبرينجر".

وبررت المجموعة، إنهاء التعاون مع رايشلت فى رئاسة أكبر صحيفة فى ألمانيا، قائلة إنها حصلت فى الأيام الأخيرة بعد أبحاث صحفية على معلومات جديدة عن السلوك الراهن لرايشلت، وإنها تتبعت هذه المعلومات، وتبين أن رايشلت لم يفصل على نحو واضح بين الشأن الشخصى والمهنى حتى بعد إتمام إجراءات الامتثال فى ربيع 2021، وأنه لم يخبر مجلس الإدارة بالحقيقة.

ووفقا للتحقيقات لم يكن هناك "اتهام بالتحرش الجنسى أو الاعتداء الجنسى"، بحق رايشلت، ومع ذلك، كان هناك اتهام بعلاقات حب بالتراضى مع موظفات فى بيلد، ومؤشرات على إساءة استخدام السلطة فى هذا السياق، وتم إثبات علاقة سابقة مع موظفة فى "بيلد" واعترفت بها، وظل الأمر مثيرا للجدل حول ما إذا كان هذه الموظفة قد منحت مزايا مهنية نتيجة لذلك.

وكانت الشركة بدأت إجراءات الامتثال ضد رايشلت بعد اتهامات له بإساءة استغلال منصبه واستغلال علاقات التبعية، وراجعت الشركة الاتهامات فى إطار إجراء داخلى وخلصت نتيجة المراجعة إلى ضرورة احتفاظ رايشلت بمنصبه آنذاك، وبعد وقفه عن العمل لفترة محدودة، عاد رايشلت مرة أخرى إلى منصبه.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أوردت مطلع الأسبوع الجارى تقريراً مطولاً عن مجموعة "أكسل شبرينجر"، وذلك فى إطار سعيها للاستحواذ على مجموعة "بوليتيكو" الأمريكية الإعلامية.

وتطرقت الصحيفة فى تقريرها إلى رئيس التحرير رايشلت والاتهامات التى وجهت إليه علانية لأول مرة فى الربيع الماضي، وأشارت إلى أبحاث استغرقت شهوراً قام بها فريق تحقيق تابع لمجموعة "إيبن" الألمانية لتتبع أنشطة رايشلت.