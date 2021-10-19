اليوم السابع
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أوقاف الإسماعيلية: أعمال نظافة قبل فتح دورات المياه بالمساجد.. صور

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 03:08 م
أوقاف الإسماعيلية: أعمال نظافة قبل فتح دورات المياه بالمساجد.. صور أعمال نظافة قبل فتح دورات المياه بالمساجد
الإسماعيلية - السيد فلاح

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وجه الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، بتكثيف المرور المشدد بجميع الإدارت لمتابعة تنفيذ تعليمات الوزارة فى تنظيف دورات المياه والميضات الخاصة بالمساجد لفتحها مع أخذ الاجراءات الاحترازية فى ظل أزمة كورونا.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أن ذلك جاء بناءً على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالاستعداد الكامل بتهيئة دورات المياه والميضات تمهيدا لفتحها فجر يوم الأربعاء، بحسب قرار لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بخصوص فتح دورات مياه المساجد ابتداء من غدًا الأربعاء.

وأضاف أن وزير الأوقاف أكد أن جميع المديريات ستقوم خلال يومى الاثنين والثلاثاء بمراجعة كل أعمال الصيانة والنظافة لدورات المياه بجميع المساجد على مستوى الجمهورية.

أعمال نظافة قبل فتح دورات المياه بالمساجد (1)
 

 

أعمال نظافة قبل فتح دورات المياه بالمساجد (2)
 

 

أعمال نظافة قبل فتح دورات المياه بالمساجد (3)
 

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