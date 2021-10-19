أعمال صيانة ونظافة لدورات المياه بالمساجد استعدادا لفتحها غدا.. صور

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى، صورا لحملات نظافة وصيانة وتعقيم دورات المياه في مساجد الجمهورية، والتي بدأت أمس الإثنين وتستمر على مدار اليوم الثلاثاء، استعدادًا لفتحها فجر غدا الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، وفي ضوء تهيئتها للمصلين، وبناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة كورونا من السماح بدءًا من غدٍ الأربعاء بفتح دورات مياه المساجد، وإسهامًا منها في الحفاظ على النفس البشرية، والحد من انتشار فيروس كورونا.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأحد الماضى، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، حيث أكد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع بتقديم اللقاحات للمواطنين فى كل المحافظات، مع التوعية الجماهيرية بأهمية هذه الخطوة فى الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع، فى ظل توافر اللقاحات المختلفة.

وقررت اللجنة عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أى موظف لم يتلقى اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأى مواطن بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على تخصيص مليار جنيه، لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا.