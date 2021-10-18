"ياسين التهامى وأمين الدشناوى" يمدحان فى حب الرسول بختام المولد بأسوان.. اليوم

وتنوعت الاحتفالات من إنشاد دينى ومدائح وابتهالات وحلقات ذكر وغير ذلك، وسط حضور مكثف من الأهالى رجال وسيدات وأطفال حرصوا على مشاهدة احتفالات المولد النبوى وشراء الحلوى والمقتنيات من المولد.

وعلى الجانب الآخر، بعث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برقية تهنئة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف ، داعياً المولي عز وجل أن يعيد تلك المناسبة علي مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

كما قدم اللواء أشرف عطية بخالص التهاني لمواطني المحافظة بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على أبناء أسوان بجميع مراكزها ومدنها وقراها بالتقدم والتنمية والرخاء.