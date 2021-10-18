وول ستريت: مايكروسوفت تكشف رسائل "غير مناسبة" بين بيل جيتس وموظفة قبل 10 سنوات

كتبت: نهال أبو السعود

أفاد تقرير جديد أن المديرين التنفيذيين فى شركة مايكروسوفت طلبوا من بيل جيتس ذات مرة أن يتوقف عن إرسال رسائل البريد الإلكترونى "اللطيفة" إلى إحدى المرؤوسات.

حدث سوء السلوك قبل أكثر من عقد من الزمان قبل أن يعلم مجلس إدارة مايكروسوفت بوجود علاقة غرامية بين جيتس وموظفة أخرى ، والتى سبقت طلاق جيتس واستقالته من مجلس إدارة الشركة.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الاثنين أن جيتس أرسل رسائل البريد الإلكترونى إلى موظفة متوسطة المستوى فى مايكروسوفت فى عام 2007 ، بينما كان يعمل كموظف بدوام كامل، وبحسب ما ورد طلب منها الاجتماع خارج ساعات العمل وخارج حرم مايكروسوفت.

فى عام 2008 ، اكتشف مسؤولون تنفيذيون آخرون فى مايكروسوفت رسائل البريد الإلكترونى وواجهوا جيتس بها ، وورد أن المستشار العام آنذاك براد سميث وكبير موظفى شؤون الأفراد آنذاك ليزا بروميل أبلغوا جيتس أن رسائل البريد الإلكترونى غير مناسبة وأمروه بالتوقف خلال اجتماع.

وفقا لاشخاص مطلعين، اعترف جيتس بأن رسائل البريد الإلكترونى كانت فكرة سيئة ووافق على التوقف وبحسب ما ورد قرر المجلس عدم اتخاذ أى إجراء آخر لأن جيتس لم يكن على اتصال جسدى بالموظف.

على الجانب الاخر قالت بريدجيت أرنولد ، المتحدثة باسم جيتس أن المزاعم الواردة فى تقرير يوم الاثنين كانت "شائعات كاذبة ومُعاد تدويرها من مصادر ليس لديها معرفة مباشرة ، وفى بعض الحالات لديها قدر كبير من الأهمية وتضارب المصالح."

وصرح فرانك شو المتحدث باسم الشركة للصحيفة أن الموظف لم يتقدم بشكوى بشأن الحادث قائلا عن رسائل البريد الإلكتروني: "على الرغم من أنها مغازلة ، إلا أنها لم تكن جنسية ولكن تم اعتبارها غير ملائمة".

جاء سوء السلوك المزعوم فى مكان العمل قبل أكثر من عقد من الزمان قبل أن يتلقى مجلس إدارة مايكروسوفت رسالة فى عام 2019 من مهندسة قالت إنها كانت على علاقة مع جيتس، وبينما حقق المديرون فى الادعاءات، استقال جيتس من مجلس الإدارة العام الماضى وأعلن أنه وزوجته ميليندا انفصلا فى مايو الماضي.

وقالت وسائل إعلامية أن جيتس اعترف أن الطلاق كان خطأه وشوهد الثنائى معًا للمرة الأولى منذ طلاقهما فى عطلة نهاية الأسبوع فى حفل زفاف ابنتهما جينيفر.