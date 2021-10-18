اليوم السابع
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الإثنين، 18 أكتوبر 2021 09:03 م
أكرم القصاص
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وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الجورجي يوقعان مذكرة تفاهم حول التعاون العسكري

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 08:00 م
وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الجورجي يوقعان مذكرة تفاهم حول التعاون العسكري أوستن
(وكالات)

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وقع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الجورجي جونشير بورشولادزه، اليوم الإثنين، اتفاقية بشأن تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية -في بيان أوردته على موقعها الإلكتروني- أن أوستن وبورشولادزه وقعا على مذكرة تفاهم معنية بتعزيز التعاون التدريبي المشترك بين واشنطن وتبليسي، مشيرة إلى أن الهدف هو مساعدة وزارة الدفاع الجورجية على أن تصبح أكثر كفاءة وفاعلية بما يصب في مصلحة حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وذكر البيان أن الجيش الأمريكي سيقدم دعما استشاريا لوزارة الدفاع الجورجية.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع الجورجي عن تقديره للدعم الأمريكي للتحديث العسكري وجهود الإصلاح في جورجيا وسلط الضوء على التهديد الذي تشكله روسيا لأمن جورجيا.

 

 

 


وزير الدفاع الأمريكي

واشنطن

الولايات المتحدة

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