وزراء الزراعة والتموين والتنمية المحلية يتفقدون مشروع إنتاج الحرير بالوادى الجديد

كتبت أسماء نصار

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة نفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الداخلية واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي، بعض المشروعات والصوب الزراعية ومشروع إنتاج الحرير الطبيعى.



وافتتح "القصير"، مصنع أعلاف وتفقد أحد المطاحن ‏وصالة لتعبئة وتغليف التمور ‏بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد يرافقهم بعض المحافظين ونوابهم وذلك في إطار زيارة وزير الزراعة للمحافظة للمشاركة في المهرجان الدولي للتمور.



وقال" القصير" إن محافظة الوادى الاستثمار فيها واعد موجها الدعوة لكل المستثمرين الاستفادة من حزمة التيسيرات والحوافز التى تقدمها الدولة من الاستثمار فيها وتنميتها، مؤكدا أن مشروع إنتاج الحرير بالوادي يعمل بالطاقة الشمسية وبنظام الري الحديث ويضم زراعة نبات التوت من الصنف الهندى ذو القيمة الاقتصادية العالية لاستخدامه في تغذية دود القز بالاضافة الى معمل تربية دود القز وانتاج الحرير .



وأكد "القصير" أن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لإعادة إحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعي بالمحافظة، موضحا أن الوزارة تقدم كافة أشكال الدعم الفني، والإرشادي، لنشر ثقافة الحرير والصناعة المنزلية، بحيث يكون ذلك نموذجا قابلا للتطبيق والتعميم بكافة قرى الجمهورية.

