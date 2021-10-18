هبوط بورصتا السعودية وقطر بجلسة الاثنين..وارتفاع الإمارات والكويت والبحرين

كتب هانى الحوتى

تباين أداء بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.13% خاسرًا 15.34 نقطة ليغلق عند مستوى 11758.02 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.07% خاسراً 8.03 نقطة ليغلق عند مستوى 11743.35 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.53% رابحًا 15.05 نقطة ليغلق عند مستوى 2817.17 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.74% رابحًا 58.30 نقطة ليغلق عند مستوى 7893.007 نقطة، وقفزت بورصتا الكويت والبحرين.



بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.13% خاسرًا 15.34 نقطة ليغلق عند مستوى 11758.02 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.95% خاسرًا 228.70 نقطة ليغلق عند مستوى 23835.75 نقطة، وبلغ حجم التداول 193.5 مليون سهم بقيمة 7.2 مليار ريال.

وهبطت 10 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها المواد الأساسية بنسبة 1.28%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 0.91%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.87%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.56%، ثم قطاعي السلع الرأسمالية والرعاية الصحية بنسبة 0.52%، 0.5%، على التوالي، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.41%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.35%، ثم قطاعي البنوك والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.71%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.85%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.05%، ثم قطاعي إنتاج الأغذية، والاستثمار والتمويل بنسبة 0.87%، 0.82%، على التوالي.

وقفز 103 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "التأمين العربية" بنسبة 9.91%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 8.64%، ثم سهم "عناية" بنسبة 5.68%، وتراجع 87 سهمًا على رأسها سهم "ينساب" بنسبة 4.76%، ثم سهم "سبكيم العالمية" بنسبة 2.35%، ثم سهم "الخزف السعودي" بنسبة 2.20%، فيما تصدر سهم "أكوا باور" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 622 مليون ريال سعودي.



بورصة قطر تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.07% خاسراً 8.03 نقطة ليغلق عند مستوى 11743.35 نقطة، وبلغ حجم التداول 241.7 مليون سهم بقيمة 675.3 مليون ريال عبر تنفيذ 15.2 ألف صفقة، وتراجع 25 سهماً، فيما ارتفع 22 سهمًا، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الصناعات بنسبة 0.52%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.14%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.08%، ثم قطاعي العقارات والاتصالات بنسبة 0.04%، 0.03%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي التأمين والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%، 0.43%، على التوالي.



بورصة دبي فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.53% رابحًا 15.05 نقطة ليغلق عند مستوى 2817.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 85.4 مليون سهم محققة ما قيمته 131.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2608 صفقة لعدد 30 سهمًا، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.94%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.63%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.8%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.23%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.17%، وأخيرًا قطاع السلع بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.9%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.21%.

وقفز 15 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 5.43%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 2.45%، وتراجعت 7 أسهم على رأسها سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 9.73%، ثم سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.26%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.03 مليون ورقة بقيمة 30.3 مليون درهم.



بورصة أبو ظبي كما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.74% رابحًا 58.30 نقطة ليغلق عند مستوى 7893.007 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.425 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 263.8 مليون سهم بقيمة 1.6 مليار درهم عبر تنفيذ 8104 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعة بنسبة 5.03%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.37%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.9%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.49%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.25%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.71%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.32%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.1%.

وارتفع 22 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" بنسبة 14.95%، ثم سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 14.91%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 14.41%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها سهم "مجموعة أيه أس جي ستاليونز الإمارات" بنسبة 4.15%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 3.79%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 3.61%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 362.7 مليون درهم.



بورصة الكويت وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.15% رابحًا 10.30 نقطة ليغلق عند مستوى 6923.94 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.15% رابحًا 11.32 نقطة ليغلق عند مستوى 7492.75 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.14% رابحًا 8.25 نقطة ليغلق عند مستوى 5826.43 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.03% رابحًا 1.90 نقطة ليغلق عند مستوى 6025.35 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 488.6 مليون سهم بقيمة 62.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 15.1 ألف صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.10%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.75%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.36%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.26%، ثم قطاعي الخدمات المالية والتأمين بنسبة 0.05%، 0.03%، على التوالي، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.26%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.67%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.11%، وأخيرًا قطاعي الاتصالات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.04%.



بورصة البحرين كما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.08% رابحًا 1.29 نقطة ليغلق عند مستوى 1710.01 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.7 مليون سهم بقيمة 986.3 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 24.82% مدفوعًا بارتفاع سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.48%، المؤسسة العربية المصرفية، البنك الأهلي المتحد، شركة الإثمار القابضة، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.01%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 4.62% مدفوعًا بارتفاع سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.01%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 4.59% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.57%.

فيما تراجع قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 3.77% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.01%.