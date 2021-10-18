محكمة صينية تقضي بالإعدام لرجل أحرق زوجته فى بث مباشر.. التفاصيل

ريهام عبد الله

أصدرت محكمة صينية، حكما بالإعدام، على رجل أقدم على قتل زوجته السابقة، إذ قام بحرقها أثناء بث مباشر على الإنترنت، وهو ما أسفر عن وفاتها.

المجنى عليها، لامو، كانت تبلغ من العمر 30 عاما، كانت نجمة لديها شعبية كبيرة على تطبيق "دويين"، وهو نسخة صينية شبيهة لتطبيق "تيك توك"، وكانت تحظى بآلاف المعجبين، وحصدت ملايين الإعجابات لعدم استخدامها مستحضرات التجميل في مقاطعها، وفقا لموقع RT.



المجنى عليها لامو وزوجها السابق

وكانت لامو تعانى، وتكافح للهروب من زوجها تانج لو، الذى، كان غالبا ما يسيء معاملتها على الرغم من مناشداتها المتكررة للشرطة والمحاكم للحصول على المساعدة.

وبعد كفاح طويل، تطلقت لامو من زوجها العنيف، لكن في سبتمبر 2020، وبينما كانت تقدم بثا مباشرا على الإنترنت، اقتحم فجأة الصورة وسكب عليها البنزين وأشعل فيها النار.



لامو

وتوفيت لامو جراء معاناتها من حروق بالغة أصابت 90 في المئة من جسدها، بعد أسبوعين من وقوع الاعتداء، وأدانت محكمة صينية زوجها السابق، تانج لو، بارتكاب جريمة قتل، وحكمت عليه بالإعدام .